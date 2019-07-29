В Литве назвали цену "отключения" Балтии от энергосетей РФ

Синхронизация линий электропередачи стран Балтии с западными странами ЕС будет стоить около 1,5 млрд евро.

Об этом заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Вайчюнас не сомневается, что страны Балтии и Польша получат все необходимое европейское финансирование для проекта синхронизации ЛЭП стран с Западной Европой.

Он подчеркивает, что финансирование самой части проекта - морской перемычки между Литвой и Польшей Harmony Link - вероятно будет происходить в рамках новой финансовой перспективы Евросоюза.

"Наша цель - создать возможности для того, чтобы в новой финансовой перспективе было возможно финансировать реализацию проекту, поскольку мы неизбежно вынуждены будем залезть в следующую финансовую перспективу. Я крайне положительно оцениваю то, что бюджет механизма Европейских инфраструктурных сетей (CEF) на 2021-2027 года увеличивается с 5 млрд до 7,8 млрд евро - есть такое предложение сейчас. Но в любом случае это хорошее начало, это достаточно солидные суммы. Нам удалось внести синхронизацию в приоритетные проекты в следующей финансовой перспективе, и это объект потенциального финансирования", - сказал Вайчюнас.

Так министр энергетики комментировал информацию источников BNS о том, что в бюджете CEF на 2020 год осталось лишь около 500-600 млн евро, между тем, только для синхронизации ЛЭП стран Балтии потребуется около 1 млрд евро.

По словам министра, важнейшим будет качественная подготовка заявки на финансирование Harmony Link. Он также отметил, что заявка будет подана осенью 2020 года.

К этому сроку операторы и регуляторы четырех стран должны договориться о расходах проекту.

"Сейчас идет согласование финансирования проекту между операторами, и мы надеемся на позитивные решения в сентябре", - сказал Вайчюнас.

По данным источников BNS, предварительные подсчеты свидетельствуют о том, что Литва не должна будет компенсировать расходы партнеров.

В декабре 2018 года литовская компания Litgrid и польская PSE подписали соглашение о прокладке морского кабеля постоянного напряжения Harmony Link. Перемычка и связанная с ней инфраструктура обойдутся примерно в 850 млн евро. Это будет второй этап проекту синхронизации.

В марте ЕС утвердил финансирование первого этапа: балтийским странам выделили 323 млн евро, из них 125 млн евро - Литве.

Ожидается, что в рамках механизма Европейских инфраструктурных сетей будет профинансирована максимальная сумма - 75% или 637 млн ​​евро. В таком же объеме ЕС профинансировал и первый этап.

В проект синхронизации энергосетей стран Балтии с сетями материковой Европы стоимостью примерно 1,5 млрд евро Литве надлежит инвестировать больше всех в регионе - около 650 млн евро (с учетом финансирования из ЕС).

Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и зависят от диспетчерской в ​​Москве и электросетей России. К 2025 году страны Балтии хотят синхронизировать свои энергосети с сетями материковой Европы.

После долгих взаимных споров страны Балтии в 2018 году утвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу. Сейчас между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности хотят усилить с помощью прокладки новой морской перемычки Harmony Link.