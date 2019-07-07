Оппозиция победила на парламентских выборах в Греции - экзитпол
Воскресенье, 7 июля 2019, 17:58
Согласно данным экзит-полов, оппозиционная партия "Новая демократия" уверенно лидирует на парламентских выборах в Греции, которые проходят 7 июля.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Опросы показали, что консерваторы "Новая демократия" опережают примерно на 10 процентных пунктов правящую партию СИРИЗА, что потенциально даст ей абсолютное большинство в 300-местном парламенте Греции.
Досрочные выборы объявил премьер-министр Греции Ципрас после того, как его партия СИРИЗА потерпела поражение на европейских и местных выборах, состоявшихся в прошлом месяце.
Главный оппозиционный лидер Греции Кириакос Мицотакис, вероятно, может стать новым премьером Греции.
"Новая демократия" уверенно и лидировала в предвыборных опросах.
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