Оппозиция победила на парламентских выборах в Греции - экзитпол

Согласно данным экзит-полов, оппозиционная партия "Новая демократия" уверенно лидирует на парламентских выборах в Греции, которые проходят 7 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Опросы показали, что консерваторы "Новая демократия" опережают примерно на 10 процентных пунктов правящую партию СИРИЗА, что потенциально даст ей абсолютное большинство в 300-местном парламенте Греции.

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Досрочные выборы объявил премьер-министр Греции Ципрас после того, как его партия СИРИЗА потерпела поражение на европейских и местных выборах, состоявшихся в прошлом месяце.

Главный оппозиционный лидер Греции Кириакос Мицотакис, вероятно, может стать новым премьером Греции.

"Новая демократия" уверенно и лидировала в предвыборных опросах.