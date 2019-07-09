Париж объявил чрезвычайное положение в сфере климата

Париж, в котором в 2015 году состоялось подписание исторического соглашения о борьбе с глобальным потеплением, во вторник объявил климатическую чрезвычайную ситуацию после аналогичных шагов других городов и национальных парламентов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France24.

"Париж, как и другие города, объявляет климатическую чрезвычайную ситуацию", - сказала Селия Блауель, заместитель мэра по вопросам окружающей среды, на заседании муниципального совета, подчеркнув необходимость придерживаться целей соглашения 2015 года.

В декларации также говорится, что мэрия Парижа создаст "климатическую академию" с целью лучшего просвещения молодежи и общественности по этому вопросу.

Британский парламент стал первым в мире, который объявил чрезвычайное положение в сфере климата, аналогичное решение позже принял парламент Ирландии.

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По данным Climate Mobilization, неправительственной организации США, что настаивает на таких декларациях, около 650 местных органов власти в городах и поселках по всему миру объявили чрезвычайную ситуацию с климатом.