Грузия: оккупанты передвинули границу примерно на 100 метров

В результате установки нового забора на линии разграничения в грузинском селе Гугутианткари, на территории, контролируемой самопровозглашенной Южной Осетией, оказались земельные участки с расположенными на них зданиями двух местных семей - Гугутишвили и Размадзе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Жилые дома были частично разрушены во время боевых действий в августе 2008 года, и семьи там не жили, однако прилегающую территорию использовали в сельскохозяйственных целях. Оккупанты дали семьям Гугутишвили и Размадзе три дня на то, чтобы разобрать дом и вынести урожай.

Как пишет "Грузия Online", Гиви Гугутишвили рассказал, что от старых проводных ограждений, которые проходили возле их дома, новый железный забор передвинут вглубь территории Грузии примерно на 100 метров.

7 августа люди в военной форме начали устанавливать забор с колючей проволокой со стороны самопровозглашенной Южной Осетии и делали это вплоть до 15 августа.

16 августа, по данным СМИ, они не появлялись возле села Гугутианткари. Туда в этот день прибыли несколько послов, более 20 представителей аккредитованных в Грузии дипломатических миссий и руководство страны.

"Недавно мы отмечали 11-ю годовщину начала агрессии России против Грузии. Мы стоим у линии оккупации в тот же день, когда российские агрессивные силы продолжают оккупировать территорию Грузии. Хочу отметить, что украинский народ стоит рядом с грузинским народом. Украина еще раз выражает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и требует от Российской Федерации вывести оккупационные войска из Грузии и Украины, а также полностью выполнить все обязательства, предусмотренные соглашением о прекращении огня 2008 года", - заявил в Гугутианткари Петр Богдан, первый секретарь посольства Украины в Грузии.