Госсекретарь США и глава МИД Дании обсудили сотрудничество в Гренландии

Госсекретарь США Майк Помпео 21 августа провел телефонную беседу с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом о переносе поездки президента Дональда Трампа в Данию.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Госдепа.

"Госсекретарь выразил Дании благодарность за сотрудничество как одному из союзников США и за вклад Дании в урегулирование общих приоритетов в области безопасности. Секретарь и министр иностранных дел Кофод также обсудили укрепление сотрудничества с Королевством Дании - в частности Гренландией - в Арктике", - рассказала официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус.

Ранее премьер Дании Метте Фредериксен назвала намерения Трампа купить Гренландию "абсурдной дискуссией" и сказала, что разочарована и удивлена ​​тем, что президент США отменил свой визит в Данию. Трамп назвал заявление премьера об абсурдности его идеи "отвратительным".

В комментариях СМИ в среду Фредериксен подчеркнула важность сохранения отношений между двумя странами, а также сказала, что не ожидает значительного влияния "гренландского эпизода" на вопросы, связанные с торговлей или безопасностью.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп решил не совершать визит в Данию в начале сентября из-за нежелания страны обсуждать продажу Гренландии.

По данным источников, Трамп обсуждал возможность предложить правительству Дании выплаты в размере $600 млн в год за передачу автономии Гренландии.

Ранее Трамп подтвердил слухи о своих намерениях купить Гренландию для США.