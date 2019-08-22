Держсекретар США і голова МЗС Данії обговорили співпрацю в Гренландії

Держсекретар США Майк Помпео 21 серпня провів телефонну бесіду з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом щодо перенесення поїздки президента Дональда Трампа до Данії.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Держдепу.

"Держсекретар висловив Данії вдячність за співпрацю як одному з союзників США та за внесок Данії у врегулювання спільних пріоритетів у галузі безпеки. Секретар та міністр закордонних справ Кофод також обговорили зміцнення співпраці з Королівством Данії - зокрема Гренландію - в Арктиці", - розповіла офіційний представника Державного департаменту США Морган Ортагус.

Раніше прем'єрка Данії Метте Фредеріксен назвала наміри Трампа купити Гренландію "абсурдною дискусією" і сказала, що розчарована та здивована тим, що президент США скасував свій візит до Данії. Трамп назвав заяву прем’єрки про абсурдність його ідеї "огидною".

У коментарях ЗМІ в середу Фредеріксен підкреслила важливість збереження відносин між двома країнами, а також сказала, що не очікує значного впливу "гренландського епізоду" на питання, пов'язані з торгівлею чи безпекою.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вирішив не здійснювати візит до Данії на початку вересня через небажання країни обговорювати продаж Гренландії.

За даними джерел, Трамп обговорював можливість запропонувати уряду Данії виплати в розмірі $600 млн на рік за передачу автономії Гренландії.

Раніше Трамп підтвердив чутки про свої наміри купити Гренландію для США.