Дания и Гренландия усиливают связи в обороне на фоне скандала с Трампом

Дания и Гренландия договорились усилить сотрудничество в области безопасности и обороны, ссылаясь на растущую стратегическую роль арктического региона, поскольку таяние льда открывает новые торговые пути и улучшает доступ к природным ресурсам острова.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Bloomberg.

"Присутствие командования обороны Дании в Арктике и северной Атлантике будет еще важнее в последующие годы, поскольку геополитическое значение Арктики растет", - сказано в заявлении Министерства обороны Дании.

В заявлении говорится о визите премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Гренландию после дипломатической схватки с США.

Соглашение, объявленное в пятницу в Копенгагене, предусматривает планы проведения совместных военных учений и учений чрезвычайных служб. На прошлой неделе Дания направила 38 пожарных в Гренландию, чтобы помочь потушить пожар у Сисимиута, в западной части острова, который начался в начале июля.

Министр обороны Дании Трине Брамсен заявил, что правительство под руководством социал-демократов также рассматривает возможность направить больше военных кораблей.

"Угрозы и последствия, вызванные изменением климата, требуют нашего присутствия", - заявил Брамсен.

Гренландия - богата нефтью и редкими минералами Земли и является домом для американской военной базы. Россия и Китай также стремятся к большему присутствию в арктическом регионе.

Гренландия получила автономию в рамках Дании в 1979 году, в 2009 году остров получил самоуправление. Копенгаген сохраняет контроль лишь над внешней политикой и обороной Гренландии.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп решил не совершать визит в Данию в начале сентября из-за нежелания страны обсуждать продажу Гренландии.

Фредериксен назвала намерения Трампа купить Гренландию "абсурдной дискуссией" и сказала, что разочарована и удивлена ​​тем, что президент США отменил свой визит в Данию. Трамп назвал заявление премьера об абсурдности его идеи "отвратительным".

В комментариях СМИ в среду Фредериксен подчеркнула важность сохранения отношений между двумя странами, а также сказала, что не ожидает значительного влияния "гренландского эпизода" на вопросы, связанные с торговлей или безопасностью.

По данным источников, Трамп обсуждал возможность предложить правительству Дании выплаты в размере $600 млн в год за передачу автономии Гренландии.

Ранее Трамп подтвердил слухи о своих намерениях купить Гренландию для США.