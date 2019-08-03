Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В США узнали детали телефонного разговора Путина с Трампом

США официально объявили второй пакет санкций за отравление Скрипалей

ЕС избрал 65-летнюю болгарку Георгиеву кандидатом на директора МВФ

На польской границе снова участились отказы во въезде украинцам






В США узнали детали телефонного разговора Путина с Трампом

Суббота, 3 августа 2019, 11:46

Президент США Дональд Трамп позвонил своему российскому коллеге на этой неделе после того, как увидел карту распространения лесных пожаров в Сибири.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет CNN со ссылкой на чиновников администрации Трампа.

"Но их разговор также привел к обсуждению необходимости нового посла США в России, сказали два чиновника, поскольку ожидается, что нынешний посланник Джон Хантсман скоро уйдет с должности", - говорится в материале.

По информации источника в посольстве, Хантсман и его жена в течение последних месяцев посещали прощальный обед с коллегами-дипломатами и другими людьми, готовясь выехать из страны.

Хотя Путин и Трамп обсуждали тот факт, что в ближайшие месяцы должен появиться новый посол, они не упоминали никаких имен для возможной замены, говорят источники.

По словам чиновников, это был довольно быстрый телефонный звонок, и оба лидера не обсуждали прекращение ракетного договора или новые санкции против России за химатаку в Британии.

Трамп заявил журналистам в четверг, что с Путиным у него была "хорошая беседа, короткий разговор, но хорошая беседа".

Ни американское, ни российское заявление не упоминали об обсуждении санкций, но в Кремле подчеркнули, что Путин расценил предложение Трампа о помощи с пожарами как залог того, что в будущем между Москвой и Вашингтоном "могут быть восстановлены полноформатные отношения".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Трамп Путин
powered by lun.ua