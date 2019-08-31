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Партия премьера Португалии выиграет выборы с большим отрывом - опрос

Суббота, 31 августа 2019, 17:38

Правящая Социалистическая партия  Португалии лидирует в социологических опросах за пять недель до парламентских выборов, которые состоятся 6 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Опрос радиостанции TSF и газеты Jornal de Noticias показал, что социалисты могут получить 43,6% голосов избирателей по сравнению с 43,2% месяцем ранее, оппозиционные социал-демократы набирают всего 20,4%.

В рамках системы пропорционального голосования в Португалии теоретически можно получить полное парламентское большинство с 42% голосов, хотя отсечка обычно составляет около 44% - 45%.

Социалистам, скорее всего, все равно придется полагаться как минимум на одного союзника в парламенте, чтобы иметь возможность принимать законы.

Последние четыре года в парламенте они сотрудничают с коммунистами и "Левым блоком".

Согласно опросу, рейтинг "левых" вырос до 10%, в то время как коммунисты могут рассчитывать на 6,6% голосов.

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