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Генсек Совета Европы посетит Украину - депутат

Понедельник, 30 сентября 2019, 12:16

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич планирует посетить Украину с официальным визитом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил член украинской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы Алексей Гончаренко.

По словам Гончаренко, Украина станет второй страной после Грузии, которую планирует посетить Пейчинович-Бурич.

"Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич скоро посетит Украину. На заседании Бюро ПАСЕ новая генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич пообещала, что ее первый визит будет в Грузию, а второй в Украину", - написал Гончаренко на своей странице в Facebook.

Ранее он также сообщил, что Президентский комитет ПАСЕ решил в ближайшее время провести свое заседание в Киеве для консультаций с Украиной.

Как известно, в Страсбурге в понедельник открывается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится до 4 октября.

Украинская делегация не будет участвовать в ее работе в знак протесте против возвращения РФ.

В Страсбург приехали несколько членов новой делегации, которые были и в предыдущем составе, но они не смогут участвовать в работе сессии и комитетов.

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