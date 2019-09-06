В Германии со следующего года планируют запретить одноразовые пластиковые пакеты

Министерство охраны окружающей среды Германии подготовило законопроект, которым собирается запретить использовать одноразовые пластиковые пакеты с 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Подавляющее большинство немцев хотят этого запрета", - заявила министр окружающей среды Германии Свенья Шульце.

Супермаркетам и другим розничным торговцам будет запрещено предлагать тонкие пластиковые пакеты, включая те, которые биологически разлагаются или изготовлены из вторичного сырья.

Ожидается, что этот запрет вступит в силу в первой половине 2020 года. После его внедрения будет шестимесячный переходный период для использования запасов уже имеющихся пластиковых пакетов.

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В случае нарушения запрета предпринимателям грозит штраф до 100 тыс. евро.

Исключения будут делать только для крепких многоразовых сумок и тонких отрывных пакетиков для овощей и фруктов. Запрет последних, по мнению авторов законопроекта, может привести к тому, что продавцы будут фасовать овощи и фрукты в упаковки, что, в свою очередь, приведет к их порче в еще больших объемах, чем сейчас.

В мае Совет ЕС одобрил директиву, которая предусматривает запрет в ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива. Документ дает правительствам стран-членов ЕС два года, чтобы привести свои национальные законодательства в соответствие с нормами.