ООН: 70 тысяч сирийцев бежали из районов, которые бомбардирует Турция

70 тысяч человек были вынуждены бежать из районов в северной Сирии, где в среду Турция начала свою военную операцию.

Такие данные приводит Марк Лоукок, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Al Jazeera.

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"Нас очень беспокоит то, что мы видим на северо-западной границе", - сказал он в комментарии телеканалу.

"Уже есть, по нашей оценке, около 70 тысяч человек, которые покинули преимущественно городские районы, они направляются на юг, чтобы избежать боевых действий. Эти люди очень уязвимы. Они находятся в центре нашего внимания", - добавил Лоукок.

Большинство людей бежали из регионов Рас-эль-Айн и Телль-Абьяд.

Турецкое правительство уверяет, что обязалось сделать все возможное для защиты мирных жителей и предотвращения причинения им вреда.

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Вторжение Турции на север Сирии, которое началось в среду, открыло новый фронт в восьмилетней гражданской войне в Сирии и вызвало жесткую международную критику.

Турция говорит, что цель ее действий - разгромить курдские отряды, которые она считает террористическими из-за их связи с повстанцами в Турции.

Турция хочет создать в "освобожденной" части Сирии "безопасную зону", куда она сможет отправить многих из 3,6 миллиона сирийских беженцев, которые сейчас находятся на ее территории.