Вице-президент США срочно отправляется в Турцию на переговоры по Сирии

Вице-президент США Майкл Пенс отправится в Турцию "в течение 24 часов".

Как сообщает "Европейская правда", об этом проинформировал агентство AFP, ссылаясь на источник.

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"Пенс поедет в Турцию в течение 24 часов", - сообщило агентство в Twitter. В Турции заместитель президента США попытается договориться о прекращении огня в северной Сирии, где Анкара проводит военную операцию против сирийских курдов.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник в администрации США, Соединенные Штаты будут оказывать дипломатическое давление на Турцию и угрожать Анкаре дополнительными санкциями, чтобы убедить ее прекратить военное наступление в северо-восточной Сирии.

Выступая на брифинге, американский чиновник заявил, что вторжение Турции вызвало "беспорядок" в этом регионе Сирии, и что Вашингтон усиливает давление для прекращения операции.

В ночь на понедельник США объявили о санкциях против министерств обороны и энергетики Турции, а также министров обороны, энергетики и внутренних дел. Дональд Трамп также заявил, что усиливает санкции против стали и отменяет торговое соглашение на 100 млрд долларов.

Президент Турции Эрдоган заявил, что не остановит военную операцию на севере Сирии даже несмотря на санкции США и эмбарго европейских стран на вооружение.

Наступление Турции и вывод войск США вызвали жесткую международную критику, поскольку сирийские курды были главными союзниками Запада в борьбе против ИГИЛ в Сирии.