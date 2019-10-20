В Венгрии в аварию попал микроавтобус с украинцами, десять пострадавших

В Венгрии произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором ехали украинцы, десять человек пострадали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mukachevo.net.

ДТП случилось 19 октября, в 0:40 по местному времени. Автобус вылетел с трассы и протаранил дерево неподалеку от границы со Словакией рядом с венгерским селом Пацин, что на востоке Венгрии.

"Согласно полученным от полиции данным, водитель микроавтобуса Mercedes в результате превышения скорости не справился с управлением транспортным средством, на перекрестке съехал на обочину и столкнулся с деревом. В результате ДТП пострадали 10 граждан Украины: шесть человек получили тяжелые травмы, четыре – легкие", – рассказал директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Дипломат проинформировал, что пострадавшие находились в сознании и самостоятельно известили родных и держат с ними связь. Украинцев госпитализировали в медицинские учреждения региона Боршод-Абауй-Земплен, где им оказывается необходимая помощь.

"Трем гражданам были сделаны неотложные операции. Согласно полученной информации от заведующего травматологии больницы города Мишкольц, граждане Украины после операции в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет", – рассказал представитель МИД.