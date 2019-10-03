Генсек Совета Европы раскритиковала проект судебной реформы Зеленского

Совет Европы обеспокоен принятым в первом чтении президентским проектом закона о деятельности органов судейского управления (№ 1008), который предусматривает реформу судебной системы.

Об этом говорится в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич к министру иностранных дел Вадиму Пристайко, который есть в распоряжении "Европейской правды".

"Как вы знаете, формирование независимой, эффективной и профессиональной судебной системы, которая пользуется доверием общественности и соответствует ее потребностям, является частью обязательств, взятых Украиной при вступлении в Совет Европы.

Учитывая это мы с определенным беспокойством встретили проект закона № 1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления", принятого в первом чтении новоизбранной Верховной Радой ", - отметила Пейчинович-Бурич.

Она подчеркнула, что текст законопроекта предлагает масштабные изменения, которые "могут иметь существенное влияние на независимость судебной системы." В частности, это повлияет на статус и полномочия судей, а также на соответствующие процедуры", - подчеркнула генсек Совета Европы.

Отрывок из письма

Она отметила, что Совет Европы полностью осознает желание правительства Украины достигать прогресса в проведении реформ. В то же время она подчеркнула, что реформы должны быть проведены в соответствии с требованиями Совета Европы и международными стандартами.

"Особое внимание следует уделить требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Относительно этого 25 сентября Комитет министров выразил свою четкую позицию", - отметила Пейчинович-Бурич.

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Она отметила, что Комитет министров СЕ подчеркнул: "предложенные изменения в законодательство должны соответствовать Конвенции и прецедентной практике Суда и принципам независимости судебной власти, изложенным в решении в отношении Александра Волкова (группа дел ЕСПЧ "Александр Волков против Украины"), и соответствующим рекомендациям Совета Европы".

Пейчинович-Бурич добавила, что Совет Европы готов предоставить свою помощь в вопросе реформирования органов судебной власти, в частности, что касается работы над законопроектом № 1008.

12 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о деятельности органов судейского управления. Ни одна фракция, кроме "Слуги народа", не голосовала за законопроект.

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Документ сокращает состав Верховного Суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики, расширяет список должностей, на которые распространяется люстрация.

Послы ЕС и Канады раскритиковали этот проект, указав на беспочвенность сокращения количества судей Верховного Суда и применения люстрации к членам Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

"Перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей и создание новой комиссии по этике и добродетели оставаться неэффективным, если не будет перезапуска Высшего совета правосудия", - заявили они.