Газопровод из Румынии в Молдову введут в эксплуатацию весной 2020 года – МИД

Газопровод Яссы-Унгены будет окончательно введен в эксплуатацию весной 2020 года.

Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Рамона Маниа Менеск на встрече с главой МИД Молдовы Нику Попеску, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Руководительница МИД Румынии считает, что строительство трубопровода будет способствовать стабильному развитию молдавской экономики.

"Газопровод Яссы-Унгены - это первый проект, связанный с объединением энергоресурсов. Мы хотим, чтобы это стало началом долгосрочного сотрудничества, которое обеспечит энергетическую независимость Республики Молдова", - заявила Рамона Маниа Менеск на пресс-конференции.

Попеску в свою очередь отметил политическую важность газопровода. "Наше стратегическое партнерство должно ускорить развитие инфраструктуры. Сегодня мы говорили о газопроводе Яссы-Унгены-Кишинев. Проект, который укрепит энергетическую безопасность Молдовы", - сказал Попеску.

Он добавил, что министры также обсудили необходимость построения мостов через реку Прут и возможность отмены роуминга между странами. Руководитель румынского ведомства отметила, что между экспертами по обе стороны ведется постоянный диалог в рамках сотрудничества в таких областях, как образование, юстиция, сельское хозяйство, экономика.

Румынская компания Transgaz начала работы по строительству газопровода Унгены-Кишинев в январе 2019 года. Протяженность газопровода Унгены-Кишинев составит около 120 километров, им можно будет импортировать 1,5 миллиарда кубометров газа в год, что полностью покрывает потребности Молдовы без Приднестровья.

Эта газовая ветка должна подключить молдавскую столицу, главный регион потребления газа в стране, к газопроводу Яссы - Унгены.