Украина и Молдова обсуждают подписание договоров о хранении и транзите газа

С 1 января 2020 года Украина готова предоставить услуги транспортировки газа любому молдавскому поставщику, но для этого нужно подписать стандартный рамочный договор.

Об этом заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

"По этому договору поставки надо оплачивать в момент заказа услуг транспортировки. Если такие услуги не заказывают, то и платить ничего не нужно. Такой договор позволит молдавскому поставщику (например," Молдовагазу") оперативно организовать поставку газа в Молдову через Украину из Словакии, Польши, Венгрии и из украинских хранилищ газа", - сказал он.

Если Молдова будет получать газ из РФ, то можно этой опцией можно и не пользоваться, говорит Макогон. Но в случае проблем с поставками этот договор на транспортировку позволит получать газ из других источников.

По его словам, украинские подземные хранилища газа могут полностью удовлетворить потребности Молдовы.

"Сейчас у нас свободные мощности для хранения 10 млрд м3 газа, и мы предлагаем их всем заказчикам. 10 млрд м3 - это потребности Молдовы на четыре года, поэтому свободных мощностей там предостаточно. Я слышал, что правительство Молдовы хотел создать запас 400 млн м3. Этот объем мы можем закачать в ПХГ в течение двух дней, поэтому нет никаких ограничений мощностей для хранения. Все зависит он наличия газа для закачки. Молдова должна его купить и доставить к границам Украины или купить газ уже в Украине", - пояснил Макогон.

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Договор о хранении - тоже рамочный и не требует оплаты в момент подписания, отметил он.

"Упомянутые выше договоры хранения и транспортировки - рамочные и не требуют никакой оплаты. Их можно подписать в течение двух-трех недель. Непонятно, почему мы уже ронад год обсуждаем подписание таких договоров. Но в последнее время мы начали активное общение с правительством Молдовы, и процесс значительно активизировался.

Украина уже десятилетия транспортирует газ в Молдову. Мощности нашей системы в разы покрывают потребности республики. Фактически сейчас газ в Молдову можно поставить в нужном количестве только через Украину. Поставки через Румынию, включая Трансбалканский газопровод, в объеме 15 млн в сутки пока возможны только теоретически. И я бы не стал рассчитывать только на них", - добавил Макогон.