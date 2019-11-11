В Германии решили ввести минимальную пенсию

Консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) после длительных споров договорились об условиях формирования и введении минимальной пенсии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW, о достижении соответствующих договоренностей стало известно вечером воскресенья, 10 ноября, после заседания комитета большой коалиции в Берлине.

Компромиссу предшествовали шестичасовые дебаты между руководством консерваторов и социал-демократов. Согласно достигнутым договоренностям, с 2021 года сотни тысяч граждан ФРГ, которые получают небольшие пенсии, будут иметь минимальную пенсию.

По данным временного руководителя СДПГ Малу Драйер, в рамках нововведений от 1,2 до 1,5 миллиона человек получат таким образом прибавку к своим нынешним пенсионным начислениям.

Право на минимальную пенсию будут иметь граждане с 35-летним страховым пенсионным стажем, которые несмотря на трудовую или любую другую деятельность, приравнивающуюся к трудовой (как то воспитание детей или уход за тяжелобольными) и фиксирующуюся как страховой пенсионный стаж, получали незначительные заработки.

Читайте также Федеральный банк Германии предлагает повысить пенсионный возраст до 69 лет

В целом рассчитывать на получение минимальной пенсии могут лица, ежемесячный доход которых составляет до 1250 евро для одиноких и 1950 евро для пар.

В Германии для расчета размера пенсий используют так называемые накопленные расчетные пункты застрахованного лица. За каждый проработанный год человек получает в среднем один пункт. Каждый такой пункт в западных немецких землях соответствует 33,05 евро, а в восточных - 31,89 евро. Впрочем, если ежегодные пенсионные отчисления лица меньше размер среднего заработка в ФРГ, то тогда такому человеку насчитывается менее одного пункта в год, к примеру, 0,7 или 0,4 пункта, в зависимости от суммы заработка и, соответственно, отчислений.

Теперь, согласно нововведениям, если за 35 лет страхового пенсионного стажа человек набирает в среднем от 0,4 до 0,8 пункта ежегодно, то автоматически будет получать минимальную пенсию, что будет исчисляться по показателю 0,8 пункта в год.

Читайте также В Хорватии отказались повышать пенсионный возраст, чтобы не проводить референдум

На внедрение минимальной пенсии выделят от 1 до 1,5 миллиарда евро. Будет финансироваться эта мера исключительно из налоговых поступлений.

Принятый пакет мер предусматривает также временное сокращение размера взносов в фонд страхования на случай безработицы. К концу 2022 году предусматривается временное снижение размера таких выплат с 2,5 до 2,4 процента.