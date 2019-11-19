Чехия решила ввести 7% налог для интернет-гигантов
Чешское правительство одобрило план по введению налога на интернет-гигантов, таких как Google, Amazon, Facebook и Apple.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.
Решение о введении налога на технических гигантов ранее приняли Франция и другие страны. Чехия решила облагать доходы цифровых компаний на своей территории ежегодным налогом в размере 7%.
Налог будет распространяться на компании с мировыми продажами на сумму более 750 млн евро и выручкой в Чехии, превышающей 100 млн чешских крон (4,3 миллиона долларов США).
По оценкам министерства финансов, начиная с 2020 года налог может приносить около 5 млрд крон (216 млн долларов США) в год.
Правительственное решение все еще нуждается в одобрении в парламенте.
В июле президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о 3% налоге на доходы технологических гигантов, таких как Facebook и Amazon. После этого Трамп пригрозил обложить пошлинами французское вино.