Соратник пророссийского Додона избран мэром столицы Молдовы

Кандидат от Партии социалистов Молдовы Ион Чебан избран мэром Кишинева.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Центризбирком завершил подсчет голосов на выборах мэра Кишинева. После обработки всех протоколов кандидат Ион Чебан набрал 52,39% голосов. У кандидата от Блока ACUM Андрея Нэстасе-47,61%.

Ион Чебан, таким образом, победил во втором туре выборов и стал избранным мэром Кишинева.

Чебан победил во всех районах города, кроме одного.

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Явка избирателей на выборы в Кишиневе составила 37,78%.

Напомним, 19 июня 2018 года суд отменил результаты выборов мэра Кишинева, на которых победил Нестасе. Суд признал призыв к участию в голосовании в день выборов нарушением и признал виновными в этом нарушении обоих участников второго тура - Нестасе и кандидата от Партии социалистов Иона Чебана.

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