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Франция впервые установит квоты на трудоустройство иностранцев

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Франция впервые установит квоты на трудоустройство иностранцев

Вторник, 5 ноября 2019, 17:45

Франция впервые установит квоты на число рабочих-иммигрантов из-за пределов Европейского Союза.

Об этом заявила во вторник министр труда Франции Мюриэль Пенико, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр заявила, что эти квоты вступят в силу следующим летом, добавив, что правительство составит список соответствующих

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил в прошлом месяце, что он не против введения квот для мигрантов, что является частью усилий его правительства с целью успокоить избирателей, которых перетягивают ультраправые политические конкуренты.

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"Наш приоритет - помочь французам вернуться на рынок труда. Также это чтобы приветствовать беженцев и дать им возможность найти работу", - сказала Пенико.

"Если все-таки будет необходимость, в интересах страны и интересах компаний, мы привлечем людей, которые нам нужны, в зависимости от их профессии и квалификации", - добавила она.

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Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон, говоря в интервью консервативному правому еженедельнику Valeurs Actuelles о проблеме незаконной миграции, вспомнил об украинских нелегалах.

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции для дачи объяснений по поводу высказываний Макрона.

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Франция мигранты
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