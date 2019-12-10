Правительство Молдовы одобрит Стамбульскую конвенцию - премьер

Премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что конвенция Совета Европы "О предотвращении и противодействии насилию в отношении женщин и домашнему насилию" (так называемая "Стамбульская конвенция") будет утверждена на заседании кабинета министров на этой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deschide.

"Правительство одобрит эту конвенцию и передаст ее на рассмотрение парламента", - заявил глава правительства.

На это намерение отреагировал директор по коммуникациям Совета Европы Дэниел Хольтген: "Рад слышать, что Молдова намерена ратифицировать Стамбульскую конвенцию Совета Европы!"

"Страны, которые ратифицируют этот уникальный международный договор, помогают нам бороться с насилием против женщин", - написал он в своем Twitter.

Как известно, на сегодня конвенцию в ЕС не ратифицировали Болгария, Чехия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Словакия и Великобритания.

Европейский Союз и Совет Европы призывают Украину немедленно ратифицировать ее. В Украине насилие над женщинами остается одной из самых острых социальных проблем: ежегодно количество жертв достигает 1,1 миллиона.