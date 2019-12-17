Глава Пентагона отреагировал на угрозы Эрдогана по поводу баз НАТО

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что угрозы Турции закрыть две важные базы НАТО в стране вызывают вопросы относительно преданности Анкары военному альянсу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Через день после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о возможной мести, если США введут санкции за приобретение Турцией российской ракетной системы, глава Пентагона предположил, что Анкара может взять курс на конфронтацию с НАТО.

"Это то, что Альянсу придется обсуждать, если турки сохраняют серьезность по этому поводу", - заявил Эспер.

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Эрдоган отрицает, что его страна отходит от Альянса и говорит, что приобретение оружия в России не ослабляет ее роли как члена. Но это не воспринимают некоторые члены НАТО, особенно те, что Турция готовится подписать соглашение с Россией о совместном производстве ракет и получения ноу-хау для разработки собственных систем.

Турция имеет право решить, хочет ли она размещать у себя базы НАТО или иностранные войска, сказал он. "Я думаю, что это становится вопросом Альянса, и ее преданности Альянсу", - сказал Эспер.

Как известно, база "Инджирлик" является одной из главных баз для военных операций США на Ближнем Востоке, в том числе против джихадистов "Исламского государства" в Сирии и Ираке. База "Куречик" является частью системы ПРО НАТО в Европе.