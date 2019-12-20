Пристайко: пока не завершим войну, РФ будет убивать в мирной Европе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Россия будет совершать все больше убийств в странах Европы, пока в Украине продолжается война.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Пристайко заявил на пресс-конференции в Берлине, комментируя убийство в немецкой столице бывшего чеченского командира, гражданина Грузии Хангошвили.

"К большому сожалению, и к вам докатилась волна убийств, которые делают россияне. Вы видели это в Британии... А мы уже привыкли. На наших улицах убивают и российских бизнесменов, и белорусских журналистов. Это не первый раз, когда мы сталкиваемся с заказными убийствами. Но мы воюющая страна, в которой это, к сожалению, происходит очень часто", - сказал Вадим Пристайко.

Он выразил мнение, что пока российская агрессия на Донбассе будет продолжаться, такие убийства в Европе будут случаться все чаще.

"Мы понимаем трагедию, когда это происходит на мирных улицах Берлина. Но, к сожалению, пока мы не завершим войну, это будет происходить все больше и больше", - сказал он.

Зелимхан Хангошвили воевал во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе в 2001-2005 годах. Он был полевым командиром и близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова. Он был убит выстрелом в голову в центральном берлинском парке в августе, когда направлялся в мечеть.

4 декабря Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата, объяснив это тем, что Москва недостаточно активно сотрудничает с Берлином в расследовании громкого убийства.

Россия в ответ решила выслать двух немецких дипломатов из Москвы.

Как свидетельствуют расследования СМИ, россиянин Вадим Красиков, арестованный в Германии по обвинению в убийстве Хангошвили, ранее служил в отряде спецназначения ФСБ РФ "Вымпел" и участвовал еще как минимум в двух заказных убийствах.