Во Франции десятки людей отравились во время рождественской мессы

По меньшей мере 19 человек госпитализированы во Франции во время рождественского богослужения после того, как они пожаловались на плохое самочувствие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Info.

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Прихожане церкви в Карлепоне на севере страны во время мессы в Сочельник внезапно почувствовали головную боль и головокружение. В церковь вызвали экстренные службы - 19 человек госпитализировали с симптомами отравления угарным газом. Одну женщину вертолетом транспортировали в Лилльскую университетскую больницу.

Праздничное богослужение пришлось прервать, от 150 до 200 человек эвакуировали. Мэр города распорядился закрыть церковь.

Как газ распространился в храме, сейчас выясняют. Следователи предпочитают версию о неисправном котле.

Как сообщалось, в Нотр-Даме впервые со времен Великой французской революции не было рождественской мессы.