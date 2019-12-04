Россия ответит Германии на высылку двух сотрудников посольства

Москва планирует зеркально ответить Германии на выдворение двух сотрудников российского посольства в Берлине.

Как сообщает "Европейская правда" об этом российскому агентству ТАСС в среду заявили в МИД РФ.

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"Рассматриваем заявления немецкой стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс мер", - отметили в российском министерстве.

Напомним, в среду Германия заявила о высылке из страны двух сотрудников посольства России, которых называет работниками российской разведки.

Это связано с тем, что Германия подозревает Россию в заказе убийства гражданина Грузии, бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили, которое произошло в августе в Берлине.

Генеральный прокурор Германии заявляет о "достаточном количестве доказательств того, что убийство произошло или от имени государственных органов Российской Федерации, или лиц Автономной Чеченской Республики в составе Российской Федерации".

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Правительство Германии считает, что указанные сотрудники посольства были аккредитованы как дипломаты, однако работают на российскую разведку. Они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в течение семи дней.

Хангошвили воевал во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе. Он был полевым командиром и близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова. Он был убит выстрелом в голову в центральном берлинском парке в августе, когда направлялся в мечеть.