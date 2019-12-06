"Венецианка" в пятницу рассматривает закон о языке и судебную реформу Зеленского

Европейская комиссия за демократию через право, известная как Венецианская комиссия, в пятницу на своем заседании рассматривает украинский закон о языке и судебную реформу Зеленского.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам заместителя главы МИД Василия Боднаря, который присутствует на заседании, Украина ожидает непростых выводов относительно языкового закона.

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"Вместе с коллегами из минкульта и минюста отстаиваем позиции Украины в Венецианской комиссии, в частности - по Закону об обеспечении функционирования государственного языка. Непростая дискуссия и непростые выводы. Мы должны сохранять единство и защищать свое!", - сообщил Боднар в своем Twitter.

Кроме того, на сегодняшнем заседании "Венецианка" рассматривает судебную реформу президента Зеленского. Ожидается, что решение о обечих вопросах будут приняты в пятницу.

Напомним, глава мониторингового комитета ПАСЕ британский консерватор Роджер Гейл 22 мая запросил мнение Венецианской комиссии относительно закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который бывший президент Украины Петр Порошенко подписал 15 мая.

Венгрия, которая блокирует интеграцию Украины в НАТО, называет закон о языке неприемлемым.

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Кроме того, в октябре мониторинговый комитет ПАСЕ попросил Венецианскую комиссию оценить тогда еще проект закона Украины о деятельности органов судейского управления, который президент Владимир Зеленский подписал 4 ноября.

Послы Канады, Великобритании, Германии и ЕС в совместном обращении выразили обеспокоенность по поводу этого закона.

Спецпредставитель президента Еврокомиссии по Украине Эльмар Брок выразил надежду, что украинская власть учтет выводы "Венецианка" и советы представительства ЕС и изменит закон о судебной реформе.

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