"Венеціанка" у п’ятницю розглядає закон про мову і судову реформу Зеленського

Європейська комісія за демократію через право, відома як Венеціанська комісія, у п’ятницю на своєму засіданні розглядає український закон про мову і судову реформу Зеленського.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами заступника глави МЗС Василя Боднаря, який присутній на засіданні, Україна очікує непростих висновків щодо мовного закону.

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"Разом з колегами з мінкульту та мін'юсту відстоюємо позиції України у Венеційській комісії, зокрема — щодо Закону про забезпечення функціонування державної мови. Непроста дискусія і непрості висновки. Мусимо зберігати єдність і захищати своє!", - повідомив Боднар у своєму Twitter.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні "Венеціанка" розглядає судове реформу президента Зеленського. Очікується, що рішення щодо обидвох питань будуть ухвалені в п’ятницю.

Нагадаємо, глава моніторингового комітету ПАРЄ британський консерватор Роджер Гейл 22 травня запросив думку Венеціанської комісії щодо закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який колишній президент України Петро Порошенко підписав 15 травня.

Угорщина, яка блокує інтеграцію України до НАТО, називає закон про мову неприйнятним.

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Крім того, у жовтні моніторинговий комітет ПАРЄ попросив Венеціанську комісію оцінити тоді ще проєкт закону України про діяльність органів суддівського врядування, який президент Володимир Зеленський підписав 4 листопада.

Посли Канади, Великої Британії, Німеччини та ЄС у спільному зверненні висловили занепокоєння з приводу цього закону.

Спецпредставник президента Єврокомісії по Україні Ельмар Брок висловив очікування, що українська влада врахує висновки "Венеціанки" та поради представництва ЄС і змінить закон про судову реформу.

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