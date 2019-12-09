В Литве объяснили новое заявление Турции по плану НАТО для стран Балтии

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорит, что для обновленного плана НАТО по обороне Балтийских стран и Польши никаких политических препятствий не осталось, а дальнейшие технические процедуры комментироваться не будут.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Перед саммитом лидеров НАТО турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган добивался выгодных для себя решений по поддержке турецкой кампании в Сирии.

Анкара пригрозила заблокировать принятие плана для Балтии, если союзники откажутся признать террористами радикальные курдские организации (которых считают причастными к терактам на территории Турции).

Однако после переговоров с Анкарой план официально утвердили. Впоследствии глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не пошла ни на какой компромисс, а план для стран Балтии не может быть обнародован до тех пор, пока не будет обнародован план обороны для Турции.

"Считаю, что этот комментарий предназначен больше для внутренней аудитории, ведь слово "уступки" не годится. Мы не раз подчеркивали, что турки не отказываются от своей точки зрения на курдские военные группировки, оценки их как террористических групп, и добиваются согласия от своих союзников. Здесь нет никаких уступок", - сказал министр.

"Но теперь не осталось никаких политических препятствий для процесса, который имел место. Процесс продолжается, планы утверждены, но продолжаются технические процедуры, шлифуются детали, которые публично не комментируются", - сказал Линкявичюс.

Никто из должностных лиц не детализировал, чем отличаются этапы утверждения и обнародования планов. Оборонительные планы засекречены.

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