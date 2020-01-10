Зеленский и Пристайко получили от представителей США данные по авиакатастрофе МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Вадим Пристайко встретились с представителями США и получили важные данные по авиакатастрофе МАУ вблизи Тегерана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Пристайко написал в Twitter.

"Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", - написал министр.

Разом з Президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема із керівницею Посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями. Очікуємо розмови @ZelenskyyUa з Держсекретарем США @SecPompeo о 15:00. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 10, 2020

Пристайко также сообщил, что Зеленский проведет телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео в пятницу, 10 января, в 15:00.

Как известно, в четверг вечером начали поступать сообщения от источников в спецслужбах о том, что самолет МАУ был сбит ракетой.

Впоследствии премьер Канады Джастин Трюдо официально объявил: есть доказательства, что самолет сбили ракетой "земля-воздух", а еще позже в США опубликовали видео, как ракета попала в авиалайнер МАУ.

Международная группа расследователей Bellingcat подтвердила, что видео попадания ракеты в Boeing было снято в районе населенного пункта Паранд возле аэропорта Тегерана - ракету же могли запустить с секретной базы Ирана IRSG.

Тегеран также назвал неправдивыми обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой, заявив, что не возьмет на себя ответственность за "большую ложь".