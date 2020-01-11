ЕС рассчитывает на сотрудничество Ирана и прозрачное расследование катастрофы самолета МАУ

Европейский союз ожидает от Ирана полного сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами в расследовании обстоятельств катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого возле Тегерана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий.

"Европейский союз принял к сведению заявления, сделанные иранскими властями, взявшими на себя ответственность за крушение рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" 8 января. Мы сожалеем об этой трагедии, которая привела к гибели многих людей из разных стран, и мы выражаем наши искренние соболезнования их семьям и близким", - говорится в заявлении.

"Ввиду обязательств, данных президентом Рухани, ЕС ожидает, что Иран продолжит полное сотрудничество и проведет всеобъемлющее и прозрачное расследование, которое должно соответствовать международным стандартам, в отношении того, как произошла эта трагедия", - отметили в ЕС.

Напомним, иранские военные официально признали, что по ошибке сбили украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины".

Как известно, в четверг вечером начали поступать сообщения от источников в спецслужбах о том, что самолет МАУ был сбит ракетой.

Впоследствии премьер Канады Джастин Трюдо официально объявил: есть доказательства, что самолет сбили ракетой "земля-воздух", а еще позже в США опубликовали видео, как ракета попала в авиалайнер МАУ.

Международная группа расследователей Bellingcat подтвердила, что видео попадания ракеты в Boeing было снято в районе населенного пункта Паранд возле аэропорта Тегерана - ракету же могли запустить с секретной базы Ирана IRSG.

Иран назвал ложными обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой, заявив, что не возьмет на себя ответственность за "большую ложь".