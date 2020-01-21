Генсек НАТО рассказал о дроне, способном видеть на 200 км вглубь РФ и контролировать Крым

Новые разведывательные беспилотники RQ-4D предоставят Альянсу доступ к уникальной картине происходящего на местах на соседних со странами НАТО территориях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг норвежскому изданию Verdens Gang.

"Они будут летать над территорией НАТО. Но они могут увидеть, что происходит далеко в соседних странах, и они дадут гораздо лучшее понимание того, что происходит по ту сторону границы", - заявил Столтенберг.

"Если бы у нас был этот потенциал в 2014 году, когда Россия применила военную силу в Украине и аннексировала Крым, это дало бы нам гораздо более точную информацию о происходящем. Во время кризиса наблюдается много растерянности и неопределенности. Тогда достоверная информация о том, что происходит, чрезвычайно важной ", - говорит он.

Новые беспилотники созданы на базе американской модели дрона Block 40 Global Hawk, однако модифицированы в соответствии с требованиями Североатлантического альянса.

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Два таких дрона сейчас проходят испытания на военной базе на итальянском острове Сицилия. В течение года в Италию прибудут еще три беспилотника. НАТО купило пять экземпляров.

Ожидается, что к 2022 году, после дополнительных испытаний, новая программа Наземного наблюдения НАТО (AGS) будет полностью запущена.

Тогда беспилотники смогут летать в течение 30 часов без заправки. На высоте 18 км радары и датчики дают четкие изображения того, что происходит на земле в радиусе 200 км.

По словам генсека НАТО, RQ-4D может преодолеть расстояние от сицилийской военной базы до севера Норвегии за несколько часов.

Столтенберг подчеркивает: эти беспилотники дают НАТО уникальное преимущество. Ни у России, ни у Китая нет таких технологий.

"США - единственная страна, у которой есть что-то подобное", - сказал Столтенберг.