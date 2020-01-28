Турция после смертельного землетрясения вновь содрогнулась от толчков

Турцию после сильного землетрясения, которое в пятницу унесло жизни 41 человека, всколыхнули новые земельные толчки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Землетрясение на западе страны произошло всего через четыре дня после того, как на востоке от аналогичного стихийного бедствия погибли четыре десятка человек. Более 1600 человек тогда пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,8.

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Агентство по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в Турции (AFAD) заявило, что землетрясение во вторник магнитудой 4,8 произошло в центре города Киркагач в провинции Маниса. По данным СМИ, землетрясение ощущалось в Стамбуле и Измире.

Оно произошло в 14:26 по местному времени с эпицентром на глубине 6,99 км. Стамбульский сейсмологический центр Кандилли сообщил, что землетрясение было магнитудой 5,1 балла.

В Манисе люди выбежали на улицы в панике, когда почувствовали толчки. По информации частного телеканала NTV, в одном селе недалеко от Киркагача обвалился заброшенный дом. Впрочем, власти заверили в отсутствии сообщений о каких-либо травмах или больших разрушениях.