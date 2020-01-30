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Недопуск в Грузию российского члена делегации ПАСЕ закончится санкциями - министр

Четверг, 30 января 2020, 12:45

Отказ в допуске на свою территорию члена любой делегации Совета Европы закончится для Грузии санкциями.

Об этом заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Цулукиани прокомментировала выступление президента Саломе Зурабишвили, которая 29 января во время визита в Парламентскую ассамблею Совета Европы заявила, что Грузия сделает исключение для российских депутатов, нарушивших закон об оккупации, и они смогут приехать в Тбилиси в составе Парламентской ассамблеи Совета Европы в мае этого года.

По словам Цулукиани, решение о том, состоится ли этой весной заседание Комитета министров Совета Европы в Тбилиси, пока не принято.

Однако, по словам Цулукиани, учитывая статус Совета Европы и соглашение об иммунитете Совета Европы, отказ в допуске члена любой делегации закончится санкциями в отношении Грузии, чего очень хочет оппозиция.

Напомним, Зурабишвили накануне также уклонилась от ответа на вопрос о новых санкциях против России в ПАСЕ.

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