Греция ратифицировала новое крупное военное соглашение с США

Греческие депутаты ратифицировали в четверг соглашение с Соединенными Штатами о существенном расширении военного сотрудничества на фоне того, как Греция столкнулась с усилением напряженности с соседней Турцией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Депутаты парламента проголосовали 175 голосами против 33-х за ратификацию Соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве, подписанного в октябре государственным секретарем США Майком Помпео во время визита в Афины.

Соглашение предусматривает усиление совместной американо-греческой и натовской деятельности на греческих военных базах и объектах в Ларисе, Стефановикио и Александруполисе в центральной и северной Греции, а также инфраструктурные и другие усовершенствования военно-морской базы США Суда-Бей на острове Крит.

ВВС США уже эксплуатируют беспилотники MQ-9 Reaper, размещенные на авиабазе в Ларисе.

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"Это для взаимной выгоды нашей обороны и нашей экономики", - заявил консервативный парламентарий Иоаннис Ламбропулос в парламенте перед голосованием. "В то время, когда мы получаем угрозы нашему суверенитету, мы ищем поддержки наших союзников".

Греция годами находится в споре с союзником по НАТО Турцией в отношении морских границ и прав на бурение нефти и газа в Восточном Средиземноморье, а также по опустошенной войной Ливии.

Исходя из затяжного финансового кризиса, Греция планирует значительную модернизацию своих вооруженных сил, сосредотачиваясь на военно-воздушных силах и военно-морских возможностях, в основном работая с американскими и французскими оборонными фирмами.

Правительство выразило заинтересованность в приобретении беспилотников MQ-9 Guardian и в дальнейшем присоединении к истребительной программе F-35. Планы обсуждались во время визита в Белый дом в начале этого месяца премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Коммунистическая партия Греции организовала акции протеста в столице и городах страны, чтобы выступить против этого соглашения, аргументируя это тем, что Грецию "затянут в опасные иностранные авантюры". Протесты завершились мирно.