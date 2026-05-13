Трамп прилетел в Пекин, где его встретили 300 китайских подростков

Президент США Дональд Трамп прилетел в Пекин для проведения двухдневных переговоров высокого уровня с китайским лидером Си Цзиньпином.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Трампа ждала церемония встречи, полная пышности и торжественности, которые так ценит американский президент.

Чтобы подчеркнуть важность этой поездки, лидер Китая Си Цзиньпин отправил вице-президента Китая Хань Чжэна возглавить делегацию для встречи президента США.

Хань широко считается посланником Си на дипломатических мероприятиях и в прошлом году присутствовал на инаугурации Трампа. Он является бывшим членом Постоянного комитета Политбюро, высшего органа принятия решений Коммунистической партии Китая.

Президента США также приветствуют 300 китайских подростков в сине-белой униформе с китайскими и американскими флагами, а также военный почетный караул и военный оркестр.

По данным Белого дома, среди других должностных лиц на месте – посол США в Китае Дэвид Пердью, его коллега, посол Китая в США Се Фэн, и исполнительный заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосю.

Подростки скандировали на китайском языке: "Добро пожаловать, искренне приветствуем". Президент США поднял кулак в знак приветствия, прежде чем сесть в ожидающий его кортеж.

Си официально поздравит Трампа в четверг утром по местному времени.

Трамп перед тем, как отправиться в Китай на саммит с лидером страны Си Цзиньпином, заявил, что не рассчитывает на помощь для прекращения войны с Ираном.

Ранее президент США заявил, что обменялся с китайским лидером письмами на фоне сообщений о возможных поставках китайского оружия в Иран.

А глава Пентагона Пит Хегсет отреагировал на сообщения о том, что Китай планирует поставить оружие Ирану, заявив, что США получили заверения, что этого не произойдет.