В Хорватии проходит второй тур президентских выборов

В Хорватии в воскресенье, 5 января, проходит второй тур президентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Ожидается, что воскресный тур выборов будет очень жестким и непредсказуемым. Действующая президент Колинда Грабар-Китарович баллотируется на второй срок. Ей противостоит левый бывший премьер-министр Зоран Миланович.

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Миланович в первом туре получил чуть больше голосов, чем Грабар-Китарович. Аналитики говорят, что в финале нет явного фаворита.

Грабар-Китарович пользуется поддержкой правящего, консервативного Хорватского демократического союза, доминирующей политической силы с тех пор, как страна отделилась от бывшей Югославии в 1991 году. Миланович пользуется поддержкой левых социал-демократов и их либеральных союзников.

Несмотря на то, что должность президента Хорватии в значительной степени является церемониальной, воскресные выборы являются важным испытанием накануне парламентских выборов, которые ожидаются в конце этого года. Победа Милановича над Грабар-Китарович станет ударом по консервативному правительству во время решающего председательства в ЕС и ослабит его власть в год выборов.