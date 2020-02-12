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Правительство утвердило безвиз с Маршалловыми островами

Среда, 12 февраля 2020, 12:34

Кабинет министров утвердил межправительственное соглашение об отмене виз с Маршалловыми островами.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, передает "Европейская правда".

"Вводит безвизовый режим с Республикой Маршалловы острова", - написал Гончарук.

Согласно договору, граждане двух государств смогут путешествовать без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

"Принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления Соглашения в силу", - отметил премьер.

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Напомним, Государственная пограничная служба Украины сообщила об очередном росте пассажиропотока из Украины в страны ЕС в 2019 году.

Больше всего украинцев пересекали сухопутную границу в направлении Польши - 9,9 млн, что соответствует уровню 2018 года.

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