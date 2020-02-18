США вводят санкции против "дочки" "Роснефти"

Администрация Трампа во вторник объявила о введении санкций против "дочки" российской нефтяной компании "Роснефть" за помощь Венесуэле обойти санкции в отношении экспорта нефти.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wall Street Journal, об этом заявил американский чиновник, занимающий высокий пост в администрации Дональда Трампа.

Читайте также ЕС на год санкции против Венесуэлы

Под санкции попала зарегистрированная в Швейцарии компания Rosneft Trading SA. Она выступала посредником при продаже нефти из Венесуэлы по всему миру от имени режима Николаса Мадуро, отметил представитель администрации президента США.

По словам чиновника, Rosneft Trading SA в прошлом месяце помогла Каракасу продать 2 млн баррелей нефти в страны Западной Африки. Он предупредил - все, кто будет вести дела с этой компанией, рискуют тоже попасть в черный список.

Под американские санкции попал также президент Rosneft Trading SA Дидье Казимиро.

Добавим, Казимиро с 2010 по 2012 годы был президентом компании ТНК-ВР Коммерс, украинского подразделения одной из ведущих нефтегазовых компаний России ТНК-ВР.