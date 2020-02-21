Лидеры ЕС не достигли договоренности по бюджету

Лидеры ЕС оказались в тупике по поводу следующего многолетнего бюджета после многочасовых переговоров из-за разногласий по поводу того, как заполнить разрыв в финансировании от 60 до 75 млрд евро, созданный Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

Шарль Мишель, председатель Европейского совета, провел большую часть ночи в переговорах один на один с лидерами ЕС, пытаясь выйти из тупика о планах расходов на 2021-27 годы.

Brexit оставил ЕС без достаточного финансирования амбициозной политики по борьбе с изменением климата, оказания помощи бедным регионам и субсидирования фермеров.

Всех лидеров просят уступить в переговорах: чистых плательщиков в бюджет просят взять на себя больший груз, в то время как чистые получатели сталкиваются с более жесткими программами расходов. Европейская комиссия предупредила, что дальнейшие задержки в достижении соглашения могут помешать развертыванию основных программ ЕС.

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Эммануэль Макрон, президент Франции, подчеркнул, что блок не должен позволить себе сойти с рельсов из-за Brexit.

"Мы должны принять во внимание выход Британии. Но было бы неприемлемо, чтобы Европа компенсировала выход Британии, сокращая свои расходы", - сказал он.

Переговоры на высшем уровне продолжатся в Брюсселе в пятницу, поскольку Шарль Мишель стремится к прорыву.

Ключевым препятствием для прогресса в ночных дискуссиях стали предложения Брюсселя о поэтапном отказе от льгот, предоставленных Германии, Нидерландам, Дании, Швеции и Австрии, которые являются одними из самых чистых плательщиков в бюджет.