Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Италии от коронавируса умерли уже 10 человек

Зеркаль: Путин меняет Конституцию, чтобы не отдать Крым даже после смерти

Первый случай коронавируса зафиксировали на материковой Испании

Решение ЕСПЧ по люстрации украинских чиновников вступило в силу






В Румынии начнутся новые консультации по формированию правительства

Вторник, 25 февраля 2020, 20:18

Президент Румынии Клаус Йоханнис в среду начнет новые консультации по формированию правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Читайте также
Реванш коррупционеров: какие риски несут досрочные выборы в Румынии

Консультации стартуют через два дня после того, как Конституционный суд отклонил решение Йоханниса повторно номинировать лидера Либеральной партии Людовика Орбана на пост премьер-министра.

Румынские депутаты в начале этого месяца объявили вотум недоверия трехмесячному правительству меньшинства Орбана. Голосование инициировали оппозиционные социал-демократы, которые являются крупнейшей парламентской группой.

Йоханнис немедленно призвал Орбана сформировать новое правительство, но социал-демократы попросили суд заблокировать просьбу президента.

"Я призву к новым консультациям с политическими партиями в среду. Я намерен дать стране правительство, нам нужно выйти из этого политического тупика", - сказал Йоханнис журналистам.

Читайте также
Президент Румынии повторно выдвинул кандидатуру Орбана в премьеры

Отстраненный кабинет Орбана сейчас управляет страной на временной основе с ограниченными полномочиями.

Румынский лей упал до рекордно низкого уровня в понедельник, частично из-за политической неопределенности. Долгосрочные государственные облигации Румынии резко упали во вторник.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Румыния
powered by lun.ua