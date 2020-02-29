Парламентские выборы в Словакии: словаки могут свергнуть многолетнюю партию власти

В Словакии в субботу проходят выборы в парламент, которые могут положить конец многолетнему правлению левоцентристской партии Smer Роберта Фицо.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Это первые выборы, которые происходят после резонансного убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой в 2018 году. Два года назад громкое дело взволновало всю страну и привело к отставке Фицо.

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Опросы показывают жесткую конкуренцию за первое место между двумя партиями. И, что немаловажно, за два дня до выборов впервые сменился лидер социологических опросов - партию Smer впервые вытеснила популистская OľaNO ("Обычные люди и независимые личности").

Если победит OľaNO, она получит шанс сформировать правоцентристское большинство с другими консервативными и либеральными партиями и вытеснит от власти Smer, которая доминировала в политическом ландшафте Словакии более десяти лет.

Вместе с тем сохраняется шанс, что Smer все равно может оказаться крупнейшей партией парламента.

Ожидается, что третьей крупнейшей партией станет ультранационалистическая LSNS Мариана Котлебы, которого в Братиславе называют фашистом.

Избирательные участки в стране открылись в 7:00 и должны закрыться в 22:00 по местному времени. Результаты голосования ожидаются в воскресенье.

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