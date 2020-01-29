У Орбана призвали Украину обратиться к "Венецианке" перед принятием закона о нацменьшинства

Венгрия надеется, что Украина попросит Венецианскую комиссию дать свое заключение по закону о нацменьшинствах перед его принятием.

Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам парламента Венгрии Жолт Немет, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hirado.

"Пришло время Венгрии и Украине принять участие в переговорах на высоком уровне. Легитимные представители Венгрии и закарпатской венгерской общины готовы к этому", - отметил депутат.

Немет сказал, что Украина в полной мере не имплементировала опубликованные в декабре выводы Венецианской комиссии Совета Европы по закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Комиссия заявила, что в законе не выдержан баланс между защитой украинского языка и обеспечением прав языков меньшинств.

Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова тогда объяснила, что Украина воплотит часть рекомендаций "Венецианки" по языковому закону. Она добавила, что сейчас готовится закон о нацменьшинствах, где "все пожелания будут приняты к рассмотрению".

В то же время евродепутат от венгерской партии власти "Фидес" Андреа Бочкор 28 января призвала привлечь больше внимания к "серьезным нарушениям прав в Украине".

"Если Украина хочет сделать демократический переход, если она хочет принадлежать к европейскому сообществу, ей придется соблюдать правила и соответствовать ожиданиям, которые из этого следуют, - сказала Бочкор. - Киев не может продолжать проводить националистическую политику, которая препятствует европейской интеграции страны".