Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Минобороны Турции: в Идлибе сбиты два Су-24 Асада

Турция официально объявила операцию "Весенний щит" в Сирии

Словакия: подсчитано 100% бюллетеней, ключевые "друзья Путина" - вне парламента

"Я в шоке": депутат партии Макрона обвинила нардепа ОПЗЖ Волошина во лжи






В Анкаре задержали работников Sputnik после протестов под их домами

Воскресенье, 1 марта 2020, 14:31

В Анкаре задержали трех сотрудников турецкой службы российского пропагандистского агентства Sputnik и его главного редактора.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным агентства IHA, трех сотрудников, турецких граждан, задержали в связи с их материалом под названием "Украденное государство: 80 лет назад Франция отдала Турции уголок Сирии - почему?".

Главная прокуратура Анкары начала расследование в отношении этой статьи о провинции Хатай.

Как сообщает Hurriyet, поздно вечером 29 февраля у квартир сотрудников Sputnik, перед их задержанием, состоялись протесты групп из 15-20 человек.

Читайте также
Война на троих: что означает противостояние между Турцией, Россией и Сирией

"Подождав некоторое время у дверей дома, который также использовался как офис, группа пошла", - говорится в сообщении.

Люди скандировали: "Мученики не умирают, родина единая", а также обвиняли работников Sputnik в измене родине. Полиция ищет участников инцидента.

Sputnik сообщил, что его работники обратились в полицию, однако стало известно, что их оставили под стражей.

1 марта Sputnik заявил о задержании еще и своего главного редактора Махира Бозтепе.

Напомним, после гибели в результате авиаудара в Идлибе 36 турецких военных, в Стамбуле прошла акция под консульством РФ, участники которой осуждали действия России в Сирии и выкрикивали: "Убийца Путин понесет наказание".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Турция Россия
powered by lun.ua