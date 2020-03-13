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Украинку, госпитализированную с коронавирусом в Италии, выписали из больницы

Пятница, 13 марта 2020, 12:21

Гражданку Украины, которая ранее заболела в Италии коронавирусом и лечилась в Неаполе, выписали из больницы.

Об этом сообщило генеральное консульство Украины в Неаполе, заявили в МИД.

Женщина была единственной гражданкой Украины с подтвержденным коронавирусом в Европе, рассказал накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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26-летняя гражданка Украины была госпитализирована в больницу "Котуньо" в начале марта. Родственники, с которыми она контактировала, были помещены в карантинный режим.

Напомним, МИД просит украинцев, которые запланировали поездку за границу, отказаться от своих планов из-за пандемии коронавируса.

МИД также обещает поддержку украинцам, которые просрочили пребывания за границей через коронавирус.

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