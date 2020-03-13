В Испании более 4000 инфицированных коронавирусом, объявлено чрезвычайное положение

В Испании подтвердили более 1200 новых случаев заболевания коронавирусом, общее количество инфицированных составляет 4209 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Количество смертельных случаев возросло с 84 до 120 за последние сутки. Более половины инфицированных и смертельных случаев зафиксировано в Мадриде и его пригородах.

Региональное правительство Мадрида принял решение о закрытии с субботы все магазины, кроме аптек и супермаркетов.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сегодня выступил с обращением к нации и объявил чрезвычайное положение. Среди запланированных мероприятий - ограничения на передвижение людей и транспорта.

Чрезвычайное положение также может быть использовано как юридический инструмент для задержки выборов в Стране Басков и Каталонии.

Напомним, больше всего случаев заражения среди европейских стран зафиксировано в Италии - 12 839, умерли от коронавируса 1016 человек.

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