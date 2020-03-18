Венгрия разрешила транзит украинцам, застрявшим в Австрии и Хорватии

Украина договорилась с Венгрией о разрешении на транзитный переезд украинских граждан из Австрии и Хорватии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Договорились, что Венгрия предоставит транзит гражданам Украины, которые на автобусах и авто застряли на границах с Австрией и Хорватией. По состоянию на сейчас их 310. Ждем дома!" - написал Кулеба в Twitter.

⚡️Провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Домовилися, що Угорщина надасть транзит громадянам України, які на автобусах і авто «застрягли» на кордонах з Австрією та Хорватією. Станом на зараз, їх 310. Чекаємо вдома! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 18, 2020

Ранее сообщалось, что в Украину из Венгрии удалось вернуть более 400 украинских граждан с вечера 16 марта после закрытия границ из-за карантинных мер.