Швейцария из-за пандемии переносит референдум о свободе передвижения с ЕС

В связи с пандемией коронавируса Швейцария переносит референдум о сохранении соглашения с Евросоюзом, которое гарантирует свободное передвижение граждан между Швейцарией и странами-членами ЕС. Он должен был пройти 17 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Инициативу о прекращении соглашения выдвинула на референдум правая Швейцарская народная партия. В связи с возможными последствиями ее называли "моментом Brexit" для Швейцарии.

Швейцарское правительство призвало избирателей голосовать "против", предупреждая, что в случае одобрения инициативы Швейцария может потерять привилегированный доступ к единому рынку ЕС, который является основой швейцарской экономики, ориентированной на экспорт.

Принятие инициативы может привести к тому, что нейтральная Швейцария, не являющаяся членом ЕС, может выйти из Шенгенской зоны и Дублинского соглашения о предоставлении убежища.

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По состоянию на 18 марта в Швейцарии подтверждено 2650 случаев заболевания коронавирусом, 19 человек умерли.

По словам руководителя отдела инфекционных заболеваний швейцарского Федерального управления здравоохранения Даниэля Коха, швейцарскую систему здравоохранения может ожидать коллапс до конца месяца, если новый коронавирус продолжит распространяться текущими темпами.

Для оказания помощи гражданским властям и медицинскому персоналу Швейцария мобилизовала до 8000 военных.

Напомним, в связи с пандемией в ряде стран уже отменили выборы и референдумы. В частности, в Сербии отменили парламентские выборы, во Франции - местные выборы, в Великобритании - местные выборы в Англии, в Италии и Армении - референдумы.