МИД дал советы украинцам, которые возвращаются из Польши

В МИД Украины разъяснили, что делать гражданам Украины, которые пытаются вернуться из Польши.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в оперативной информации министерства по коронавирусу.

"Постарайтесь добраться до пунктов пропуска для автомобильного сообщения, которые сейчас работают в круглосуточном режиме:" Ягодин-авто "(с польской стороны -" Дорогуск ")," Рава-Русская "(" Гребенне ")," Краковец "(" Корчева " ). Там работают украинские консулы", - отметили в министерстве.

В МИД обратили внимание, что междугороднее сообщение в Польше ограничено.

"Сейчас прорабатывается возможность введения дополнительных рейсов международного сообщения на маршрутах Варшава - граница. Польская сторона заверила о лояльном отношении к нашим гражданам в вопросе нарушения миграционных правил страны в случае истечения срока действия разрешительных документов на пребывание", - говорится в сообщении.

‼️До уваги громадян України🇺🇦, які залишаються в Польщі 🇵🇱 через обмеження на кордоні, а термін їх легального перебування завершується‼️Якщо останній день Вашого легального перебування в 🇵🇱 припадає на 15.03. або пізніше - польські служби не накладатимуть санкції при виїзді ➡️ 🇺🇦 — Ukraine in Poland (@UKRinPL) March 17, 2020

Украинцам следует проверить, обратились ли они в посольство или консульство в Польше по электронной почте или по телефону горячей линии на их официальной странице.

"Также можно обратиться на страницах посольства и консульств в соцсетях. Сообщите ваши имя и фамилию, место нахождения и готовность к возвращению в Украину. Обратите внимание, что в настоящее время телефонные линии перегружены, поэтому оптимальный вариант - отправить электронное письмо с вашими данными", - говорится в сообщении.

Украинцы также могут зарегистрироваться в системе ДРУГ и таким образом сообщить в МИД и заграничные дипломатические учреждения Украины о своем пребывании в Польше. "Это поможет получать срочные важные сообщения, в частности - о возможных путях возвращения", - подчеркнули в ведомстве.

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"Ждите дальнейшие инструкции по формированию групп для возвращения в Украину. Ситуация анализируется в режиме 24/7 и разрабатываются планы эвакуации граждан Украины", - заявили в МИД.

В ночь с 16 на 17 марта в Украину переправили около 3,4 тысячи украинцев, которые застряли в Польше.

По информации посольства Украины в Польше, всего эвакуации ожидают почти 2000 граждан Украины.

Всего за минувшие сутки из-за границы вернулись уже более 50 000 украинцев.

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