Число больных коронавирусом в Италии почти достигло 100 тысяч

Число подтвержденных больных коронавирусом в Италии почти достигло 100 тысяч.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие данные обнародовал Департамент гражданской защиты Италии в субботу вечером.

По состоянию на вечер 29 марта, количество подтвержденных больных коронавирусом в Италии достигло 97 689 человек – на 5217 больше, чем накануне.

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За прошедшие сутки от коронавируса погибли 756 человек, общее количество погибших достигло 10 779.

Этот показатель существенно ниже, чем итоги предыдущих нескольких дней: в субботу сообщили о 889 погибших за сутки, в пятницу 27 марта – о рекордных 969 летальных случаях за сутки.

Среди регионов, лидером по количеству инфицированных остается Ломбардия. Следующие – Эмилия-Романья, Венето и Пьемонт.

На сегодня в стране выздоровели уже более 13 тысяч пациентов.

Не считая погибших и тех, кто вылечился, в Италии насчитывается более 73 000 человек с подтвержденным вирусом.

Как сообщил ранее заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери, страна приближается к пику эпидемии. По его словам, через неделю, или "максимум через 10 дней" стоит ожидать снижения количества новых случаев.

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